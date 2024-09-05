ترامب: يتعين على الجامعات أن تضع حدًا للدعاية المعادية للسامية

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قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب لمانحين يهود يوم الخميس إن الجامعات الأميركية ستكون معرضة لخسارة الاعتماد والدعم الاتحادي بسبب ما وصفه "بالدعاية المعادية للسامية" إذا انتُخب رئيسًا.وقال ترامب، متحدثًا عن بُعد لتجمع ضم أكثر من ألف متبرع من التحالف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس: "يتعين على الجامعات أن تضع حدًا للدعاية المعادية للسامية، وإلا فإنها ستفقد اعتمادها ودعمها الاتحادي".