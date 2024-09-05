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عربي-دولي

ترامب أم هاريس؟.. بروفيسور يتوقّع الفائز في الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:06
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توقّع البروفيسور الأميركي آلان ليشتمان فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وقال ليشتمان في مقطع فيديو نُشر على موقع صحيفة "نيويورك تايمز": "سيحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على البيت الأبيض، وستصبح كامالا هاريس الرئيس المقبل للولايات المتحدة".
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ويتنبأ ليشتمان بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ عام 1984.
 
وخلال هذه الفترة، تنبأ بالفائز 9 مرات وأخطأ مرة واحدة فقط، وذلك عندما توقع فوز الديمقراطي آل غور عام 2000، ولكن الجمهوري جورج دبليو بوش فاز.
 
ويشتهر ليشتمان بدقة تنبؤاته، المستندة إلى نظام مكون من 13 سؤالا لا يمكن الإجابة عنها إلا بـ"نعم" أو "لا".
 
وتم تطوير صيغة "13 مفتاحا إلى البيت الأبيض" من قبل ليشتمان وعالم الرياضيات الشهير فلاديمير كيليس بوروك في عام 1981، ومنذ ذلك الحين تم استخدامه للتنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بدرجة عالية من النجاح.
 
ومبدأ عمل هذه الصيغة هو أنه إذا كانت الإجابة عن ستة أسئلة أو أكثر بـ "نعم"، فهذا يعني دائما أن الحزب الحالي هو الذي سيفوز، أما إذا كانت الإجابة عن ستة أسئلة أو أكثر هي "لا"، فسوف ينقلب الناخبون ضد الحزب الحاكم.

وتشمل الأسئلة الوضع الاقتصادي للبلاد والاضطرابات الاجتماعية ووجود الفضائح والنجاحات والإخفاقات الكبيرة للمرشحين فضلا عن الشخصية التي يتمتعون بها. (روسيا اليوم)
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