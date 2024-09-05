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بلينكن: على إسرائيل وحماس حل القضايا المتبقية بصفقة التبادل

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:15
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس انه يتعين على إسرائيل وحركة حماس حل القضايا المتبقية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن: "بناءً على ما رأيته، تم التوافق على نحو 90 بالمئة، لكن هناك قضايا قليلة بالغة الأهمية لا تزال عالقة"، بما في ذلك ما يسمى بمحور فيلادلفيا على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر.
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وذكر أن هناك أيضًا بعض الخلافات حول كيفية مبادلة الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.

وأضاف بلينكن: "أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل، وأن ينقل (قطر ومصر) لحماس أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية حل المسائل العالقة المتبقية". وتقوم الولايات المتحدة وقطر ومصر بدور الوساطة بين الطرفين.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أيار الماضي مقترحًا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، لكن لا تزال هناك خلافات تعرقل إبرام اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.
وترفض حماس أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تنسحب منه.

واندلعت هذه الجولة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من تشرين الأول الماضي عندما قادت حماس هجومًا على إسرائيل أسفر، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، كما أجبر كل سكان قطاع غزة تقريبًا، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على النزوح.(سكاي نيوز)


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