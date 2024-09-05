Advertisement

عربي-دولي

نقل 30 شخصاً إلى المستشفى.. إليكم ما أصابهم بعد تناولهم وجبة سريعة من أحد المحلات

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1243386-638612009348928955.jpg
Doc-P-1243386-638612009348928955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وسائل إعلام مغربية إن حوالي 30 شخصا تعرضوا لتسمم غذائي في مدينة الدار البيضاء جراء تناولهم وجبة تعرف باسم "الخبزة العجيبة".

وذكر الإعلام المغربي أن مستشفى استقبل حوالي 30 شخصا يعانون من أعراض مثل التقيؤ وآلام البطن والإسهال نتيجة تناولهم الوجبة المذكورة والتي تتكون أساسا من الخبز والبيض والأرز والبطاطا والمايونيز.
Advertisement

وأشار الإعلام المحلي إلى أن من تعرضوا للتسمم هم من مختلف الفئات العمرية بمن فيهم الأطفال.

وأوضح أنهم تناولوا "الخبزة العجيبة" في أحد محلات الوجبات السريعة في حيّ سباتة. (روسيا اليوم)
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2024-09-06
02:54 | 2024-09-06
02:45 | 2024-09-06
02:38 | 2024-09-06
02:23 | 2024-09-06
02:12 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24