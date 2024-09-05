نقل 30 شخصاً إلى المستشفى.. إليكم ما أصابهم بعد تناولهم وجبة سريعة من أحد المحلات

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قالت وسائل إعلام مغربية إن حوالي 30 شخصا تعرضوا لتسمم غذائي في مدينة الدار البيضاء جراء تناولهم وجبة تعرف باسم "الخبزة العجيبة".وذكر الإعلام المغربي أن مستشفى استقبل حوالي 30 شخصا يعانون من أعراض مثل التقيؤ وآلام البطن والإسهال نتيجة تناولهم الوجبة المذكورة والتي تتكون أساسا من الخبز والبيض والأرز والبطاطا والمايونيز.وأشار الإعلام المحلي إلى أن من تعرضوا للتسمم هم من مختلف الفئات العمرية بمن فيهم الأطفال.وأوضح أنهم تناولوا "الخبزة العجيبة" في أحد محلات الوجبات السريعة في حيّ سباتة. (روسيا اليوم)