بعد 10 أيام من العدوان.. القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين ومخيمها

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انسحبت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة من جنين ومخيمها "بعد عشرة أيام من العدوان"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد انسحبت القوات الإسرائيلية "من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل" الذي أودى بعشرات القتلى والجرحى، وخلف دمارا واسعا.وأعرب مواطنون عن مخاوفهم من عودة القوات الإسرائيلية لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة.وقد أدت العملية الإسرائيلية في جنين إلى استشهاد 21، بينهم أطفال، كما أصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، وقد وصفت العملية بالأعنف منذ العام 2002. (العربية)