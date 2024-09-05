Advertisement

عربي-دولي

عمره 73 عامًا... من هو ميشيل بارنييه رئيس وزراء فرنسا الجديد؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1243393-638612022497245600.jpg
Doc-P-1243393-638612022497245600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بارنييه، في منصب رئيس الوزراء بعد نحو 60 يوما على الانتخابات التشريعية.

وبعمر 73 عاما، يحقق بارنييه رقما قياسيا ليصبح أكبر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث لديه مسيرة سياسية تمتد لـ 51 عاما. وبهذا التعيين، تنتقل فرنسا من أصغر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة، غابريال أتال، إلى أكبر رئيس وزراء.
Advertisement

وبارنييه سياسي من يمين الوسط، عضو في حزب الجمهوريين (LR) ووزير سابق تحت رئاسة فرانسوا ميتران، وجاك شيراك، ونيكولا ساركوزي.

وكان بارنييه المفاوض الرئيسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وقد حاول الترشح للرئاسة في انتخابات 2022، لكنه تم استبعاده في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين، حيث حصل على المركز الثالث.

وُلد بارنييه، في 9 كانون الثاني عام 1951، في لا ترونش (إيزير)، ولديه مسيرة طويلة بدأت في عام 1973 كمستشار عام في مقاطعة سافوا. في ذلك الوقت، كان فاليري جيسكار ديستان هو الرئيس وجاك شيراك هو رئيس الوزراء.

لم يلتحق بارنييه بالمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، وهي المؤسسة التي تخرج منها العديد من قادة البلاد، لكنه صنع التاريخ عندما أصبح في سن 27 عامًا أصغر نائب يُنتخب في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ودخل بارنييه البرلمان الفرنسي في عام 1978 كعضو في الجمعية الوطنية عن منطقة سافوا، ليصبح أصغر عضو في الجمعية في سن 27 عامًا، وظل في المنصب حتى عام 1993.

تولى عدة مناصب هامة في نهاية القرن الماضي، أبرزها رئيس المجلس العام لمقاطعة سافوا (1982-1999)، سيناتور (1995، 1997-1999)، وزير البيئة تحت رئاسة فرانسوا ميتران (1993-1995)، وزير مفوض للشؤون الأوروبية تحت رئاسة جاك شيراك (1995-1997)، وزير الخارجية (2004-2005)، وأخيراً وزير الزراعة والصيد تحت رئاسة نيكولا ساركوزي (2007-2009).

من بين إنجازاته البارزة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ألبرتفيل، في عام 1992، بفضل دوره كرئيس للمجلس العام لمقاطعة سافوا. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:01 | 2024-09-06
02:55 | 2024-09-06
02:54 | 2024-09-06
02:45 | 2024-09-06
02:38 | 2024-09-06
02:23 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24