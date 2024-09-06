وزير أميركي خالف القانون... ما علاقة بايدن بالأمر؟

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خالف وزير البحرية الأميركية كارلوس ديل تورو القانون في الولايات المتحدة بالإعراب عن دعمه لجو بايدن عندما كان لا يزال مرشحا لولاية رئاسية ثانية.وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي الخاص للولايات المتحدة: "التصريحات التي أدلى بها ديل تورو خلال زيارة إلى لندن في نهاية كانون الثاني تنتهك قانون "هاتش"، ويحظر هذا القانون الساري في الولايات المتحدة منذ عام 1939 على موظفي الخدمة المدنية باستثناء الرئيس ونائب الرئيس وكبار مسؤولي الإدارة التحدث علانية لدعم المرشحين في الانتخابات".وكان ديل تورو قد قال أثناء تواجده في لندن إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى قيادة الرئيس بايدن الناضجة".وأبلغ تورو المدعي الخاص في وقت لاحق أنه لم ينتهك قانون هاتش وأراد "التأكيد على أهمية التحالفات الدولية القوية". (روسيا اليوم)