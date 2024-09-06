هل سيبقى بلينكن في منصبه بعد الإنتخابات الرئاسيّة الأميركيّة؟

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قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إنه يأمل في قضاء مزيد من الوقت مع ولديه العام المقبل، ملمحا إلى أنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه أيا تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.وقال بلينكن لصحفيين في هايتي، في أول زيارة لوزير خارجية أميركية: "يمكنني أن أخبركم من خلال قضاء بعض الوقت خلال الأسبوع الماضي في استراحة قصيرة مع ولدَيّ، بأنني سأستمتع بقضاء مزيد من الوقت معهما". (الحرة)