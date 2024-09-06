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عربي-دولي

بعد إنسحاب إسرائيل... رئيس بلدية جنين: بدأنا التحرك لإعمار المدينة والمُخيّم

Lebanon 24
06-09-2024 | 01:33
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قال رئيس بلدية مدينة جنين في الضفة الغربية "بدأنا التحرك لإعمار جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة والمخيم".

وأضاف أنّ "الاحتلال عودنا أن يعود لاقتحام المخيّمات بعد كل انسحاب".

وأشار إلى أن "الاحتلال قطع خطوط الماء والكهرباء عن جنين".
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وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيّم. (روسيا اليوم)
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