Advertisement

عربي-دولي

مقتل 17 طفلا في حريق في مدرسة في كينيا

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1243449-638612116141809996.jpg
Doc-P-1243449-638612116141809996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 17 تلميذا على الأقل حتفهم بعدما شبّ حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا.

وأوضحت الشرطة أن الحريق في هيلسايد إنداراشا أكاديمي في مقاطعة نييري، اندلع قرابة منتصف الليل، واجتاح مسكنا كان التلاميذ ينامون فيه.
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغو "هناك 17 قتيلا جراء هذا الحادث وهناك أيضا آخرون نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2024-09-06
04:43 | 2024-09-06
04:24 | 2024-09-06
04:23 | 2024-09-06
04:19 | 2024-09-06
03:48 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24