تيم والز: ندعم إسرائيل لكن لا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة

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قال المرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي عن الحزب الديمقراطي تيم والز اليوم الجمعة، إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا لا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة".وقال والز من بنسلفانيا حيث يقوم بجولاته الانتخابية، إن "الشعب الفلسطيني له كل الحق في الحياة والحرية ولا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة".وأضاف: "هناك أزمة إنسانية في غزة ولا يمكن أن يظل الوضع على هذا النحو".وشدد والز على أنه يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن، وعلى الحاجة إلى الاستمرار في الضغط لضمان التحرك نحو حلّ الدولتين. (روسيا اليوم)