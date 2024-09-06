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عربي-دولي

بوتين تلقى دعوة لزيارة البحرين

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:45
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أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف لوكالة نوفوستي، أنه تم استلام دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة مملكة البحرين.

وفي وقت سابق، قال سفير البحرين في موسكو أحمد الساعاتي في حديث لمراسل نوفوستي إن بلاده تنتظر الردّ على دعوة الرئيس الروسي وتتوقع زيارته. (روسيا اليوم)
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