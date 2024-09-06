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عربي-دولي

تقرير يكشف.. تحذيرات صارمة من واشنطن لتل أبيب

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:54
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أرسلت واشنطن رسالتين لتل أبيب تتعلق إحداهما بمصير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والأخرى بسياسات إسرائيل في المنطقة، حسب تقرير لقناة 13 الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أبلغت أنها تعارض الإقالة المحتملة لغالانت، مؤكدة "رضاها عن التعاون" معه.
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وأشارت القناة إلى أن الرسالة كانت "مهذبة لكنها واضحة".

وفي رسالة أخرى تتعلق بحرب إقليمية شاملة محتملة وهجوم إيراني، أكدت واشنطن للسلطات الإسرائيلية ضروروة تخفيض التوترات في مرحلة ما لأن "حاملات الطائرات  لن تستطيع البقاء في المنطقة إلى الأبد"، حسب التقرير. (روسيا اليوم)
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