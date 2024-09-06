"أنا الخيار المنطقي الوحيد"... بطل "UFC" السابق يُعلن عن نيته بالترشّح للرئاسة

أثار المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل UFC السابق، الجدل عقب إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2025 في إيرلندا، حيث صرح بأنه الرجل الأكثر تأهيلا لتمثيل شعبه.



وكتب ماكغريغور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "سأحصل على كل الإجابات التي يحاول الإيرلنديون الحصول عليها من هؤلاء اللصوص ومدمري العائلات والشركات الصغيرة".

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وأضاف: "سيتم استدعاء هؤلاء الدجالين من مناصبهم للإجابة على أسئلة شعب إيرلندا وسأقوم بذلك بحلول نهاية اليوم، أو لن يتبقى لي خيار سوى حلّ مجلس النواب بالكامل".



وأشار المقاتل البالغ 36 عاما إلى أن "البلاد بحاجة إلى رئيس نشيط يعمل حصريا لصالح الشعب". واختتم كلامه قائلا: "أنا الخيار المنطقي الوحيد". (روسيا اليوم)