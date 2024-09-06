بعد الانسحاب من جنين.. الجيش الإسرائيلي يؤكد: العملية بالضفة لن تتوقف

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انسحبت القوات الإسرائيلية من جنين ومخيمها "بعد عشرة أيام من العدوان".يأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيعود إلى جنين والعملية بالضفة لن تتوقف.وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد انسحبت القوات الإسرائيلية "من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل" الذي أودى بعشرات الشهداء والجرحى، وخلف دمارا واسعا.وأعرب مواطنون عن مخاوفهم من عودة القوات الإسرائيلية لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة.وقد أدت العملية الإسرائيلية في جنين إلى استشهاد 21، بينهم أطفال ، كما أصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، وقد وصفت العملية بالأعنف منذ العام 2002.واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها على "فيسبوك"، إسرائيل بإعادة "إنتاج جرائمها الوحشية ومشاهد الدمار والتخريب التي ارتكبتها في قطاع غزة ونقلها للضفة الغربية المحتلة كما يحصل في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها". (العربية)