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عربي-دولي

خدّرها زوجها واغتصبها أكثر من 80 رجلاً.. جيزيل بيليكوت: اعتبروني مثل كيس قمامة

Lebanon 24
06-09-2024 | 03:18
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قالت جيزيل بيليكوت المرأة الفرنسية التي اعترف أنّ زوجها قام بتخديرها ودعوة أكثر من 80 رجلا لاغتصابها على مدار عقد من الزمان، إنها كانت تعامل "مثل دمية خرقة".

وخلال جلسة المحكمة، قالت بيليكوت البالغة من العمر 72 عاما إن "الشرطة أنقذت حياتها" عندما حققوا في جهاز كمبيوتر زوجها، دومينيك بيليكوت، في تشرين الثاني 2020، بعد أن ضبطه حارس أمن يُصوّر من تحت تنانير نساء في سوبر ماركت بالقرب من منزلهما في قرية في جنوب فرنسا.
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وفي سردها للموقف الذي شهدته في تشرين الثاني 2020، عندما عرضت عليها الشرطة لأول مرة صورا وفيديوهات ملتقطة خلال عشر سنوات من الاعتداء الجنسي الذي دبره زوجها، قالت بيليكوت، التي كان يخدرها زوجها حتى تفقد وعيها، للمحكمة: "لقد انهار عالمي. بالنسبة لي، كان كل شيء ينهار. كل ما بنيته على مدى 50 عاما".

وأضافت أنها بالكاد تعرفت على نفسها في الصور، قائلة إنها كانت بلا حراك و"قد ضحي بي على مذبح الرذيلة. لقد اعتبروني مثل دمية خرقة، مثل كيس قمامة".

وتابعت أنها "كانت مخدرة، وأسيئت معاملتها، وكشخص ميت على سرير بالطبع الجسد ليس باردا، إنه دافئ، لكن الأمر كما لو كنت ميتة".
 
وقالت للمحكمة إن الاغتصاب لم يكن كلمة مناسبة بما فيه الكفاية، بل كان تعذيبا. (روسيا اليوم)
 
 
 

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