ردّ إيرانيّ عنيف على أميركا: تعانون من أزمات داخلية حقيقية

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ردًا على التهم التي وجّهتها واشنطن إلى إيران بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، أن الادعاءات الأميركية بشأن تدخل إيراني مزعوم، هي ادعاءات مرفوضة ومكرّرة ومتحيزة ولا أساس لها من الصحة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن هذه التهم، مكررة وتأتي لأغراض سياسية ولا أساس لها من الصحة وهي للاستهلاك المحلي فقط داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأميركيين يعانون من أزمات داخلية حقيقية ويحاولون اتهام الآخرين بافتعالها.وتابع أنه "لا يمكن لمسؤولي الحكومة الأميركية أن يبحثوا عن إصلاح الانقسامات والمشاكل الداخلية في هذا البلد، والتي لها جذور بنيوية وسياسية واجتماعية، من خلال الإسقاط واتهام الآخرين، خارج حدود هذا البلد".ولفت كنعاني إلى أن "الحكومة الأميركية التي كانت رائدة في التدخلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للعديد من الدول المستقلة، ولديها قائمة طويلة من مثل هذه الأعمال التدميرية في سجلها، لا يمكنها إلقاء اللوم على الآخرين في مشاكلها وأزماتها الداخلية". (روسيا اليوم)