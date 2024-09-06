وجهًا لوجه.. ترامب يستعد لملاقاة هاريس في أكثر لقاء منتظر

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ينتظر الشعب الاميركي والعالم أول مواجهة بين المرّشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في مناظرة في فيلادلفيا، وهي واحدة من أكثر اللقاءات المنتظرة في هذه الانتخابات.وستجرى مناظرة بين ترامب وهاريس على قناة "إيه بي سي" ABC في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وهي واحدة من عدد من الولايات المتأرجحة التي ستساعد في تحديد نتيجة الانتخابات.وحتى الآن، تتقارب هاريس وترامب في استطلاعات الرأي، في وقت لم يتواجها بعد في أي مناظرة.وستكون المناظرة أول اجتماع على الإطلاق بين هاريس وترامب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن بعدما أصرّ على أنّه تم التلاعب بنتائج انتخابات 2020.وتذكّر استعدادات هاريس في بنسلفانيا بفترة أسبوع قضاها بايدن في كامب ديفيد في ماريلاند وهو يحضّر لمناظرته الكارثية مع ترامب في 27 يونيو والتي أنهت فعليا حملته الرئاسية.وستعتمد نائبة الرئيس على المستشارة كارين دان، التي قادت التحضيرات لمناظرة باراك أوباما في 2012 وهيلاري كلينتون في 2016، إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوغلو.أما ترامب (78 عاما)، فقال من جهته إنه يستعد كما فعل عندما واجه بايدن، عبر المشاركة في نقاشات في إطار الحملة وعقد اجتماعات لبحث السياسة مع مجموعة من المساعدين.وخلال منتدى للقاء الناخبين نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأربعاء في بنسلفانيا، اتّهم الجمهوري "إيه بي سي" ABC التي تستضيف المناظرة بالتحيّز ووصف الشبكة وأحد أبرز مقدّميها بـ"البغيضين" بينما زعم بأن هاريس ستحصل على أسئلة المناظرة سلفا.وقال: "إنهم بغيضون للغاية وأعتقد أن الكثير من الناس سيتابعونها لرؤية درجة قذراتهم ومدى عدم إنصافهم".ونشرت "إيه بي سي نيوز" ABC News قواعدها للمناظرة الأربعاء. وعلى غرار المواجهة بين بايدن وترامب، سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشّح عندما يكون الدور للمرشّح الآخر في الكلام.وأفادت "إيه بي سي" في بيان أنّه لن يكون هناك جمهور في القاعة و"لن تتم مشاركة أي مواضيع أو أسئلة مع الحملات أو المرشّحين مسبقا". (العربية)