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عربي-دولي
مستوطنون بحماية من الجيش يحتجزون عائلة فلسطينية في المعرجات
Lebanon 24
06-09-2024
|
05:34
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داهم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، تجمع عرب المليحات بمنطقة المعرجات قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، واحتجزوا عائلة فلسطينية.
وأفاد المشرف العام "لمنظمة البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات في بيان، بأن "مستوطنين داهموا تجمع عرب المليحات بحماية من جيش الإسرائيلي، وحاصروا منازل محمد وحمزة وفرحات كعابنة وتم اعتقالهم".
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وأشار إلى أن المستوطنين اقتحموا منازل العائلة واحتجزوهم داخلها، بينما منع الجيش الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى المكان.
وقال مليحات إن "المستوطنين يسعون للسيطرة على الموقع ودفع السكان للرحيل".
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 تشرين الأول 2023، أدت إلى "استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 28 تجمعا بدويا".
(الاناضول)
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