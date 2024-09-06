مصر.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليوناني

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اتفقت مصر واليونان على أهمية العمل سويا على خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما أزمة قطاع غزة والوضع في السودان، وذلك بتوافق مماثل بين القاهرة وقبرص الرومية.جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بنظيريه في اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس، وفي قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، وفق بيانين منفصلين للخارجية المصرية الجمعة.وبحث وزيرا خارجية مصر واليونان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية، لاسيما الوضع بقطاع غزة والسودان وأمن البحر الأحمر، والاستعدادات للقمة الثلاثية العاشرة مع قبرص الرومية خلال الفترة المقبلة.وأوضح البيان أن "الوزيرين ناقشا أيضا تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، واتفقا علي أهمية العمل سوياً على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة".في سياق متصل، أكد عبد العاطي في اتصال أجراه مع وزير خارجية قبرص الرومية "أهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين، مع استمرار الدفع بالتعاون في ملف الطاقة ذي الطابع الاستراتيجي".وأكد الجانبان "حرصهما المشترك على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ومواصلة الاتصالات بينهما للوقوف على أخر المستجدات في هذا الشأن". (الاناضول)