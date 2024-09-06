Advertisement

عربي-دولي

مصر.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليوناني

Lebanon 24
06-09-2024 | 06:30
A-
A+

Doc-P-1243562-638612259662438668.jpg
Doc-P-1243562-638612259662438668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفقت مصر واليونان على أهمية العمل سويا على خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما أزمة قطاع غزة والوضع في السودان، وذلك بتوافق مماثل بين القاهرة وقبرص الرومية.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بنظيريه في اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس، وفي قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، وفق بيانين منفصلين للخارجية المصرية الجمعة.
Advertisement
وبحث وزيرا خارجية مصر واليونان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية، لاسيما الوضع بقطاع غزة والسودان وأمن البحر الأحمر، والاستعدادات للقمة الثلاثية العاشرة مع قبرص الرومية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أن "الوزيرين ناقشا أيضا تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، واتفقا علي أهمية العمل سوياً على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة".
في سياق متصل، أكد عبد العاطي في اتصال أجراه مع وزير خارجية قبرص الرومية "أهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين، مع استمرار الدفع بالتعاون في ملف الطاقة ذي الطابع الاستراتيجي".
وأكد الجانبان "حرصهما المشترك على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ومواصلة الاتصالات بينهما للوقوف على أخر المستجدات في هذا الشأن". (الاناضول)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:51 | 2024-09-06
10:40 | 2024-09-06
10:22 | 2024-09-06
10:03 | 2024-09-06
10:00 | 2024-09-06
09:35 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24