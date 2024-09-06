وزير الخارجية التركي: نثمن دور مصر بشأن جهود التهدئة في غزة

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن بلاده ومصر لديهما إرادة تامة لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائبة رئيس وزراء كوسوفو، وزيرة الخارجية والمغتربين دونيكا جيرفالا شوارتز، في بريشتينا.وأشار فيدان إلى أن مصر تمثل جبهة أمامية في قضية فلسطين وأزمة غزة.وشدد على أن مصر تؤدي دورا مهما جدا في قضايا مثل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب في غزة.وأضاف فيدان: "لعبت مصر دورا كبيرا في إيصال المساعدات إلى غزة عندما كان معبر رفح الحدودي مفتوحا".وتابع: "مصر وتركيا لديهما إرادة تامة لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية".