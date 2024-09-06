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عربي-دولي

وزير إسرائيلي تعرض لموقف محرج.. شاهدوا بالفيديو كيف تم طرده

Lebanon 24
06-09-2024 | 09:21
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أظهرت مشاهد مصورة، اليوم الجمعة، مجموعة من الإسرائيليين تهاجم لفظيا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في أحد شواطئ مدينة تل أبيب وتحاول طرده.
 
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيليين طردوا بن غفير من شاطئ على الواجهة البحرية في منطقة غيولا في تل أبيب، حيث كان متواجدا مع عائلته.

وأفادت "معاريف" بأن بن غفير تعرض لهجوم خلال تواجده مع عائلته في منطقة شاطئ غيولا، حيث أقدمت مشتبه بها بالغة من العمر 27 عاما، من سكان تل أبيب، على إلقاء حفنة من الرمال بوجهه والهروب نحو المياه قبل أن يتمكن رجال الشرطة من اعتقالها بتهمة اعتدائها على موظف عام. (روسيا اليوم) 
 
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