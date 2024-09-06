بشأن هجوم القنصلية الإسرائيلية.. هذا ما كشفته ألمانيا

قالت السلطات، الجمعة، إن المسلح الذي قتلته الشرطة في ميونيخ أطلق النار على القنصلية الإسرائيلية وعلى متحف عن تاريخ الحقبة النازية في المدينة قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.



وفي النمسا المجاورة، قال مسؤول إن المهاجم اشترى بندقيته من أحد جامعي الأسلحة في اليوم السابق للهجوم.

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وقال المدعي العام غابرييل تيلمان إن المحققين أن يفترضون المهاجم "تصرف بدوافع إسلامية أو معادية للسامية"، على الرغم من أنهم لم يعثروا على أي رسالة منه من شأنها أن تساعد في تحديد الدافع. وفي حين حددت السلطات أنه كان مهاجما وحيدا، إلا أنها لا تزال تعمل على تحديد ما إذا كان عضوا في أي شبكة.



وأفاد فرانس روف، مدير الأمن العام بوزارة الداخلية النمساوية، بأنه جري تفتيش منزل الرجل يوم الخميس. وقال للصحفيين في فيينا إن المحققين لم يعثروا على أسلحة أو دعاية لتنظيم داعش.



كما استجوبوا جامع الأسلحة الذي باع للمهاجم السلاح الناري يوم الأربعاء. وقال روف إن المهاجم دفع 400 يورو (444 دولارا) مقابل البندقية وحوالي 50 طلقة ذخيرة.



أبلغ والدا الرجل الشرطة النمساوية عن اختفائه في الساعة 10 صباح الخميس - بعد حوالي ساعة من إطلاق النار في ميونيخ - بعدما لم يظهر في مكان العمل حيث كان من المقرر ان يتسلم وظيفة جديدة.



وكان هناك اشتباه في أنه أصبح متطرفا دينيا، وفقا لبيان الشرطة يوم الخميس، لكن المدعين أغلقوا التحقيق في نيسان 2023. وقال روف إنه كان يسستخدم علم تنظيم إسلامي متطرف في ألعاب عبر الإنترنت، "ويمكن للمرء بالطبع التعرف من خلال ذلك على درجته من التطرف".



وأصدرت السلطات العام الماضي حظرا على امتلاكه أسلحة حتى بداية عام 2028 على الأقل، لكن الشرطة تقول إنه لم يلفت انتباهها منذ ذلك الحين. (سكاي نيوز عربية)