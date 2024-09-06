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عربي-دولي

فكرة "جهنمية".. رجل أعمال سعودي يجد حلّاً لفئران فرنسا

Lebanon 24
06-09-2024 | 11:34
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أعطى رجل أعمال سعودي فكرة "جهنمية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل القضاء على الفئران المنتشرة في باريس ومدن فرنسية أخرى.
 
 
ونشر شقيق عبدالله الراجحي، يزيد، فيدي عبر منصة "اكس" يقول فيه ان عبدالله قدم له فكرة خلال تواجدهما في السيارة تبدو "سخيفة" للوهلة الأولى، لكن إذا تم التمعن فيها جيدا ستبدو مفيدة.
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فرد عليه عبد الله: "كل يوم أتجول بالسكوتر أشوف فئران كثيرة. ليش ما يجيب 100 ألف أو مليون قطة ويرميها بالشوارع وتفكهم من هالفيران ويحلون المشكلة الموجودة بالبلد، وبعدها يقتل القطاوة سهلة هذي".

فيما رد عليه يزيد: "أتوقع أنها فكرة مفيدة وفعالة".

يذكر ان فرنسا تعاني منذ سنوات من أزمة انتشار الفئران في الشوارع، لدرجة أن عمدة باريس آن هيدالجو، دعت سكان عاصمة الأنوار للتعايش معها بعدما أصبح عددها يتخطى ضعف البشر الموجودين هناك.

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