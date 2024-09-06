بسبب إنذار بوجود قنبلة... طائرة تهبط اضطرارياً في تركيا

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قال مسؤول تركي إن طائرة تابعة لشركة طيران فيستارا كانت في طريقها إلى ألمانيا، هبطت في تركيا، الجمعة، بعد تهديد بوجود قنبلة.وهبطت الرحلة يو كيه 27 المتجهة من مومباي إلى فرانكفورت، وعلى متنها 247 من الركاب وأفراد الطاقم في مطار أرضروم شرقي تركيا، حسبما صرح المحافظ مصطفى سيفيتشي لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.وقال سيفيتشي إنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة الهندية، وتقوم السلطات بتفتيش الأمتعة.وأورد تلفزيون خبر تورك إن الطيارين قررا الهبوط بعد أن ادعى أحد الركاب بوجود قنبلة على متن الطائرة بعد دخول الطائرة المجال الجوي التركي.وصرح المحافظ بأن السلطات أغلقت المجال الجوي فوق أرضروم كإجراء احترازي.وقالت فيستارا على منصة إكس إنه تم تحويل الطائرة إلى مطار أرضروم لأسباب أمنية، مضيفة أنها هبطت بسلام. (سكاي نيوز)