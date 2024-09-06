Advertisement

عربي-دولي

بسبب إنذار بوجود قنبلة... طائرة تهبط اضطرارياً في تركيا

Lebanon 24
06-09-2024 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1243653-638612527272796810.jpg
Doc-P-1243653-638612527272796810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول تركي إن طائرة تابعة لشركة طيران فيستارا كانت في طريقها إلى ألمانيا، هبطت في تركيا، الجمعة، بعد تهديد بوجود قنبلة.

وهبطت الرحلة يو كيه 27 المتجهة من مومباي إلى فرانكفورت، وعلى متنها 247 من الركاب وأفراد الطاقم في مطار أرضروم شرقي تركيا، حسبما صرح المحافظ مصطفى سيفيتشي لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.
Advertisement


وقال سيفيتشي إنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة الهندية، وتقوم السلطات بتفتيش الأمتعة.


وأورد تلفزيون خبر تورك إن الطيارين قررا الهبوط بعد أن ادعى أحد الركاب بوجود قنبلة على متن الطائرة بعد دخول الطائرة المجال الجوي التركي.

وصرح المحافظ بأن السلطات أغلقت المجال الجوي فوق أرضروم كإجراء احترازي.

وقالت فيستارا على منصة إكس إنه تم تحويل الطائرة إلى مطار أرضروم لأسباب أمنية، مضيفة أنها هبطت بسلام. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-09-06
16:50 | 2024-09-06
15:51 | 2024-09-06
15:19 | 2024-09-06
14:53 | 2024-09-06
14:17 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24