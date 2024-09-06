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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في غزة

Lebanon 24
06-09-2024 | 18:00
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حليمة السعدية" في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وتعليقاً على القصف، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس. وكان مركز القيادة والسيطرة مدمجا داخل مجمع كان يستخدم سابقا كمدرسة (حليمة السعدية) في شمال قطاع غزة".
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وأضاف البيان: "استخدم إرهابيو حماس مركز القيادة والسيطرة للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
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