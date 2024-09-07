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عربي-دولي

على متنها 247 شخصاً.. طائرة تهبط اضطرارياً في تركيا إليكم السبب

Lebanon 24
07-09-2024 | 01:00
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بشكل اضطراري، هبطت طائرة تابعة لخطوط فيستارا الهندية على متنها 247 شخصاً في شرق تركيا أمس الجمعة بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أعلنت الشركة.

وقالت فيستارا على موقعها الإلكتروني: "تم تحويل الرحلة رقم يو كي 27 المتجهة من مومباي إلى فرانكفورت، إلى تركيا (مطار أرضروم) لأسباب أمنية وهبطت بسلام الساعة 19:05".
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وقال مصطفى تشفتشي حاكم محافظة أرضروم إن 247 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وأنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأكد المحافظ أنه تم إنزال الركاب من الطائرة وتفتشيهم بشكل فردي قبل السماح لهم بدخول مبنى المطار فيما قام فريق الكشف عن المتفجرات بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.

كما قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس أن اثنين من خبراء المفرقعات استعانا بكلب مدرب ما زالا يفتشان الطائرة مضيفاً أن إجلاء 234 راكباً و13 من أفراد الطاقم جرى بسلام.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه عُثر أثناء الرحلة على منديل ورقي على المرحاض مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة". وأكد وزير الداخلية التركي هذه الرواية.

من جهته قال وزير النقل عبد القادر أورال لمحطة إخبارية إن السلطات لم تعثر على متن الطائرة بعد على أي شيء يمكن الاشتباه في كونه قنبلة أو يشكل تهديداً. وأضاف أن وقف حركة هبوط وإقلاع الطائرات في مطار أرضروم جرى تمديده حتى الساعة الحادية عشر مساء أمس بالتوقيت المحلي بسبب الحالة الطارئة، بعدما كان مقرراً حتى الساعة التاسعة مساء. (العربية)


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