بعد تأجيل الحكم عليه بقضية الممثلة الإباحية.. ترامب: لم ارتكب أي خطأ

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أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز الحكم أمس الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحكم أُرجئ لأن "الجميع يدرك أن ليس هناك قضية. لم أرتكب أي خطأ.. يجب إسقاط هذه القضية حقا في وقت نستعد فيه لأهم انتخابات في تاريخ بلادنا".وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 أيلول بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية للتستر على أموال دُفعت لقاء صمت الممثلة. لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26تشرين الثاني. وتجرى في الخامس من الشهر نفسه الانتخابات التي يتواجه فيها ترامب مع المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.وكان محامو ترامب قد طلبوا التأجيل.وأدين ترامب في أيار الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على أموال دُفعت للممثلة الإباحية للتستر على علاقة مزعومة معه، قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016. (العربية)