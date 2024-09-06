Advertisement

عربي-دولي

بعد تأجيل الحكم عليه بقضية الممثلة الإباحية.. ترامب: لم ارتكب أي خطأ

Lebanon 24
06-09-2024 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1243726-638612883378679768.jpg
Doc-P-1243726-638612883378679768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز الحكم أمس الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحكم أُرجئ لأن "الجميع يدرك أن ليس هناك قضية. لم أرتكب أي خطأ.. يجب إسقاط هذه القضية حقا في وقت نستعد فيه لأهم انتخابات في تاريخ بلادنا".
Advertisement

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 أيلول بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية للتستر على أموال دُفعت لقاء صمت الممثلة. لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26تشرين الثاني. وتجرى في الخامس من الشهر نفسه الانتخابات التي يتواجه فيها ترامب مع المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.

وكان محامو ترامب قد طلبوا التأجيل.

وأدين ترامب في أيار الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على أموال دُفعت للممثلة الإباحية للتستر على علاقة مزعومة معه، قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2024-09-07
02:42 | 2024-09-07
02:32 | 2024-09-07
02:28 | 2024-09-07
02:06 | 2024-09-07
02:02 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24