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عربي-دولي

إحباط "هجوم إرهابي ضد يهود" في نيويورك.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
07-09-2024 | 00:43
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أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها أحبطت "هجوما إرهابيا" ضد يهود في مدينة نيويورك، كان باكستاني يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم "داعش"، في تشرين الاول المقبل، مؤكدةً اعتقاله.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن "الشاب البالغ من العمر 20 عاما، ويدعى محمد شهزيب خان، ومعروف باسم شازب جدعون، حاول دخول الولايات المتحدة لارتكاب جريمة قتل جماعية في مركز يهودي بنيويورك".
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وأوضحت أنه "اعتُقل في 4 سبتمبر في كندا، بناء على طلب مكتب المدعي العام الفدرالي" في مانهاتن.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند، إن "المتهم يُشتبه في أنه خطط لهجوم إرهابي في حدود من السابع أكتوبر من هذا العام، بهدف مُعلَن هو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود باسم تنظيم داعش".
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