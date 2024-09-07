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بعد تجدد القصف الإسرائيلي على غزة.. شهداء ومصابون بالعشرات

Lebanon 24
07-09-2024 | 01:10
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أن 13 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 15 في غارات وقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومبنى سكنيا في غزة.

وقالت الوكالة إن ثمانية على الأقل من الشهداء كانوا في خيام للنازحين في مدرسة حليمة السعدية في جباليا شمال غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ ضربة دقيقة على مسلحين "كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس.. متحصنين داخل مجمع كان يستخدم سابقا تحت اسم ’مدرسة حليمة السعدية’ في شمال قطاع غزة".
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وفي حادث منفصل، استشهد خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مخيم النصيرات في وسط غزة.
واندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر من العام الماضي عندما نفذت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 شخصاً، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وردا على ذلك بدأت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة الذي تديره حماس تسبب منذ ذلك الحين في مقتل أكثر من 40,800 فلسطيني، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة. وأدت الحملة أيضا إلى نزوح ما يقرب من كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وهو ما أدى إلى أزمة جوع واتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة نازحون داخليا، بعضهم نزح أكثر من 10 مرات.
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