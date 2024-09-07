30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
تقرير لـ"Middle East Eye": هل تركيا قادرة على توقيف إمدادات النفط إلى إسرائيل؟
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
07-09-2024
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "عندما تم افتتاح خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان في عام 2006، تم الترحيب بهذه الخطوة باعتبارها جسرًا تجاريًا بالغ الأهمية من شأنه أن يربط آسيا بأوروبا. ولكن في الأشهر الأخيرة، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرض خط الأنابيب لانتقادات شديدة من جانب الناشطين المؤيدين لفلسطين الذين يزعمون أنه يغذي جهود الحرب الإسرائيلية في القطاع، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يتحرك لإغلاقه. وفي خضم الاحتجاجات، اضطرت تركيا إلى مواجهة أسئلة قانونية حول ما إذا كان من واجبها تعطيل شحنات النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب لا تملكه ولا تنتجه. وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة إذا ما قررت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة. ومن الممكن أن يُنظَر إلى دول مثل تركيا وأذربيجان وكازاخستان باعتبارها تنتهك واجب منع الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بالوقود والمواد الخام".
Advertisement
وبحسب الموقع، "في الأسبوع الماضي، أفادت منظمة Oil Change International، أن 28% من النفط الخام المورد إلى إسرائيل في الفترة من 21 تشرين الأول 2023 إلى 12 تموز 2024 جاء من أذربيجان. وقالت المجموعة: "يتم تسليم النفط الخام الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، المملوك بالأغلبية لشركة BP وتديره". وأضافت: "يتم تحميل النفط الخام على ناقلات في ميناء جيهان التركي لتسليمه إلى إسرائيل". وقال مسؤولون أتراك، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب بروتوكول الحكومة، للموقع إن مسؤولية أنقرة محدودة. وقال أحد المسؤولين الأتراك: "نحن لا نملك خط الأنابيب، بل شركة BP. إنه نفط أذربيجاني أو كازاخستاني، ونحن لا نملكه أيضًا"."
وتابع الموقع، "قال المسؤول إن تركيا، بموجب اتفاق أبرمته الحكومة المضيفة عام 2000، ملزمة دون قيد أو شرط بتوفير التدفق الحر للنفط عبر خط الأنابيب ولا يمكنها وقفه وإلا فإنها ستضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من التعويضات المالية. ويحمل الاتفاق أنقرة المسؤولية عن أي تأخير في البناء أو نقل النفط بغض النظر عن السبب. وأضاف المسؤول "علاوة على ذلك فإن التزام تركيا على المدى الطويل وصدقيتها كمزود محايد للطاقة سيكون على المحك". وأشار كثيرون في أنقرة إلى أن الدول لا بد وأن تحترم العقود السابقة، مستشهدين بأمثلة مثل أوكرانيا، التي لا تزال تسمح للغاز الروسي بالمرور عبر أراضيها إلى أوروبا. كما أشار البعض إلى أنه بمجرد تحميل البراميل على ناقلات في جيهان، فإن السلطات التركية لا تعلم ما إذا كانت ستتجه مباشرة إلى إسرائيل أم أنها سترسو في موانئها".
وأضاف الموقع، "أما في ما يتعلق بالشحن، فترفع بعض السفن علم بلدها، أي أنها مملوكة ومدارة ومأهولة من قبل مواطني تلك الدولة. وعادةً ما تسجل ناقلات النفط الدولية تحت أعلام دول مختلفة بهدف التهرب الضريبي. ومع ذلك، يمكن لأصحاب السفن أيضًا تغيير علم سفينتهم بسهولة وسرعة في محاولة لخفض التكاليف وتجنب القوانين. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار للصحفيين في وقت سابق من هذا العام: "وجهات السفن المغادرة من جيهان ليست تحت سيطرتنا". وقال المسؤول التركي: "يتم بيع النفط لشركات وسيطة من قبل شركة BP وليس عبر أنقرة". وقال المسؤول إنه في معظم الحالات، سيتم بيع النفط إلى المشتري أثناء وجود الناقلة في البحر المفتوح. وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ونائب الشريك الإداري في شركة المحاماة Bindmans ومقرها لندن، إن الحكومة التركية لا تستطيع ببساطة رفض مسؤوليتها المحتملة بموجب القانون الدولي. وأضاف: "سيكون الاختبار هو ما إذا كانت تركيا لديها أي سيطرة على خط الأنابيب"."
وبحسب الموقع، "رغم أن الحكومة التركية لا تملك أي حصص مباشرة في إدارة خط الأنابيب، فإن شركة البترول التركية تمتلك حصة تبلغ ستة في المائة. وأضاف علي: "من المرجح أن تتحمل الشركة التركية ومديروها المسؤولية بشكل أكثر مباشرة من الدولة". وسأل علي: "على سبيل المثال، إذا كانت هناك عقوبات على مستوى الأمم المتحدة تمنع تسليم النفط إلى إسرائيل، فهل تستطيع تركيا منع تسليمه عبر خط الأنابيب؟" وأضاف: "الجواب هو نعم". وقبل انضمامها إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعلنت تركيا أنها ستعلق كل الواردات والصادرات إلى إسرائيل بسبب عملها العسكري المستمر في غزة، مما أدى إلى إنهاء تجارة بقيمة 7 مليارات دولار. ومنذ ذلك الحين، كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته لإسرائيل، وشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر ووصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" تهدد "البشرية جمعاء". ولكن يبقى السؤال الأخير هو ما إذا كانت تركيا قادرة على إقناع أذربيجان، التي تتمتع بعلاقات وثيقة للغاية مع إسرائيل، بوقف تدفق النفط إلى إسرائيل".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
Lebanon 24
معلومات سريّة تُكشف لأوّل مرّة عن بوتين... هكذا يعيش ولداه في قصر معزول
09:00 | 2024-09-06
06/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
Lebanon 24
الجنوبيون ينزحون.. تدفق سكاني يعيد توزيع الأهالي في المناطق اللبنانية
06:00 | 2024-09-06
06/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
14:04 | 2024-09-06
06/09/2024 02:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "أقوى هجوم مركّب لحزب الله".. ماذا نعرف عنه؟
Lebanon 24
معلومات عن "أقوى هجوم مركّب لحزب الله".. ماذا نعرف عنه؟
11:00 | 2024-09-06
06/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": بـ"السلاح".. هكذا دخل "حزب الله" إلى الضفة!
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": بـ"السلاح".. هكذا دخل "حزب الله" إلى الضفة!
15:00 | 2024-09-06
06/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
05:11 | 2024-09-07
بعدما حصد قتيلين في الصين.. الإعصار "ياغي" يضرب فيتنام
04:51 | 2024-09-07
ماسك ينشر صورة ساخرة من ترشح هاريس
04:19 | 2024-09-07
على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني.. بيونغ يانغ تواصل حرب بالونات النفايات ضد كوريا الجنوبية
04:03 | 2024-09-07
في حال انهيار مفاوضات غزة.. تقرير يكشف تحضيرات الجيش الأميركي
04:02 | 2024-09-07
ماذا يجري قرب الحدود اللبنانية - السورية؟
03:57 | 2024-09-07
مدفيديف يُحذر أميركا: الحرب الأهلية وشيكة
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
07/09/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
07/09/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
07/09/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24