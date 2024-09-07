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على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني.. بيونغ يانغ تواصل حرب بالونات النفايات ضد كوريا الجنوبية

Lebanon 24
07-09-2024 | 04:19
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أرسلت كوريا الشمالية دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة نفايات باتجاه الجنوب على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، السبت.

وأطلقت بيونغ يانغ حوالى 190 بالونا مساء الجمعة على ما قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول. وحط حوالي 100 من هذه البالونات حتى الآن في كوريا الجنوبية ولا سيما في شمال البلاد.
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وأوضح الصدر نفسه أن العبوات المربوطة بالبالونات احتوت "خصوصا على الورق والنفايات البلاستيكية".

وأتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته، فوميو كيشيدا، إلى كوريا الجنوبية حيث أجرى مباحثات، الجمعة، مع الرئيس يون سوك يول.

وأطلقت بيونغ يانغ حوالى 5 آلاف بالون كهذا باتجاه الجنوب منذ أيار مؤكدة أنها ترد بذلك على بالونات تحوي رسائل دعائية يرسلها ناشطون كوريون جنوبين باتجاه الشمال.
وتسجل العلاقات بين البلدين أدنى مستوى لها منذ سنوات في حين أعلنت كوريا الشمالية قبل فترة قصيرة نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية عند حدودها الجنوبية.

وردا على هذه الأفعال، استأنفت كوريا الجنوبية بث الدعاية عبر مكبرات للصوت على طول الحدود بين البلدين وعلقت بالكامل اتفاقا عسكريا يهدف إلى خفض التوتر واستأنفت التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في جزر حدودية وقرب المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.
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