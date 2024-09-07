خلال حرب غزّة.. هذا ما فعلته إيران "نووياً"!

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن إيران تقترب من الحصول على كمية من اليورانيوم المخصب التي تكفي لـ4 قنابل نووية، مشيرة إلى أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية، إلا أنها تزداد قوة أيضاً على الصعيد النفطي، حيث ارتفع معدل الإنتاج العام الماضي، كما أنها أثارت مؤخراً إمكانية إجراء مفاوضات مع الغرب.

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وذكرت القناة الـ12، تحت عنوان "ستار الدخان الإيراني.. البرنامج النووي يكتسب زخماً خلال الحرب"، أنه بينما تدور الحرب في غزة منذ 11 شهراً، تعمل إيران على تطوير برنامجها النووي، وقامت قيادتها السياسية خلال الأشهر الأخيرة بإرسال رسائل وإشارات حول استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الدول الغربية، ومن المُحتمل أن يكون ذلك محاولة لشراء الوقت، أو تطلع صادق من أعضاء حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الإصلاحية، لتخفيف عبء العقوبات عن المواطنين الإيرانيين. وذكرت القناة الـ12، تحت عنوان "ستار الدخان الإيراني.. البرنامج النووي يكتسب زخماً خلال الحرب"، أنه بينما تدور الحرب في غزة منذ 11 شهراً، تعمل إيران على تطوير برنامجها النووي، وقامت قيادتها السياسية خلال الأشهر الأخيرة بإرسال رسائل وإشارات حول استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الدول الغربية، ومن المُحتمل أن يكون ذلك محاولة لشراء الوقت، أو تطلع صادق من أعضاء حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الإصلاحية، لتخفيف عبء العقوبات عن المواطنين الإيرانيين.

وأشارت القناة إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأنه اعتباراً من تموز، فإن إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد على مستوى التخصيب العسكري في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأرجح.

كذلك، تناولت القناة تقييمات الاستخبارات الأميركية بأن طهران أحرزت تقدماً في عملية إنتاج مكونات السلاح النووي المُسببة لسلسلة من ردود الفعل والانفجار، كما جاء أيضاً أنّ إيران تعمل على أبحاث في هذا المجال، ولكنها لم تصل بعد إلى القدرة الإنتاجية.



تخصيب اليورانيوم

وتقول القناة، إنه خلال السنوات الست التي مرت على انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، تغير نطاق المصفوفة الإيرانية بالكامل، موضحة أن الاتفاق الموقع عام 2015، نص على تعطيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتقليص أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بنحو 70%، وعدم امتلاك إيران لليورانيوم متوسط التخصيب على الإطلاق، وعلى أن تترك بين أيديها لمدة عقد على الأكثر 300 كيلوغرام، ولكن اليوم بحسب تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء، فإن إيران على مسافة قصيرة من صناعة 4 قنابل نووية.



تغيير السياسة النووية

ومن الناحية السياسية، فقد تم تسجيل سلسلة من الأحداث في الأشهر الأخيرة تشير إلى أن إيران غيرت السياسة النووية، وخصوصاً بعد تولي الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان بعد تحطم المروحية الخاصة بالرئيس المُحافظ إبراهيم رئيسي في أيار الماضي، مشيرة إلى تصريحات بزشكيان أثناء الحملة الانتخابية بأنه يجب أن نكون قادرين على إجراء حوار مع العالم".



وتقول القناة، إن بيانات منظمة أوبك المصدرة للنفط، تُظهر أن معدل إنتاج النفط الإيراني بلغ 3 ملايين برميل يومياً في عام 2023، أي بزيادة 22% عن العام السابق له.

وعلى سبيل المقارنة، فإنه قبل فرض العقوبات من قبل إدارة ترامب في عام 2018، بلغ معدل الإنتاج الإيراني 3.8 مليون برميل يومياً في عام 2017، ومن هناك، وصلوا إلى مستوى منخفض قدره 2 مليون برميل يومياً في عام 2020، لكنهم حصلوا في السنوات الأخيرة على طلب متزايد من الصين، مما أدى إلى تجدد الطلب على النفط الإيراني. (24)