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عربي-دولي
بعدما حصد قتيلين في الصين.. الإعصار "ياغي" يضرب فيتنام
Lebanon 24
07-09-2024
|
05:11
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وصل الإعصار "ياغي" بعد ظهر السبت إلى سواحل فيتنام مخلفا مزيدا من الدمار بعدما تسبب بمقتل شخصين وبأضرار جسيمة في جنوب الصين.
ضرب ياغي مقاطعات كوانغ نينه وهاي فونغ في شمال البلاد واقتلع آلاف الأشجار حاملا في طريقه القوارب في البحر، وفق ما ذكر الموقع الاخباري الالكتروني "في إن اكسبرس".
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في هاي فونغ، اقتلعت الرياح العاتية الأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية في المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب بها الإعصار.
ويتوقع أن يتوجه ياغي إلى منطقة خليج هالونغ المدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
ودعا رئيس الوزراء الفيتنامي بام مين شين قبل وصول العاصفة، السلطات المحلية إلى إجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر. وطلب من سكان آخرين البقاء في منازلهم.
وقد أجلي نحو 20 ألف شخص ونقلوا إلى مناطق أكثر أمنا وعلى ارتفاع أعلى في شمال هاي فونغ وتاي بيت وهانوي، على ما ذكرت السلطات المحلية. وقد فتحت لهم موقتا أبواب المدارس وروضات الأطفال ومقار إدارات رسمية أخرى.
وأغلقت أربعة مطارات في شمال البلاد من بينها مطار نوي باي الدولي في العاصمة ومنعت الملاحة البحرية منذ الجمعة.
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