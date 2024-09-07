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عربي-دولي

إحباط مخطط هجوم إرهابي في نيويورك.. إليكم موعده!

Lebanon 24
07-09-2024 | 05:52
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أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مواطنا باكستانيا يعيش في كندا اعتقل يوم الأربعاء ووُجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة نيويورك دعما لتنظيم داعش.

واتُهم محمد شاهزيب خان بالتخطيط لإطلاق نار عشوائي في مركز يهودي في بروكلين في حوالي 7 تشرين الأول 2024، أي بعد عام تقريبا من الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.
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وقال المدعي العام ميريك غارلاند إن خان كان يهدف إلى قتل "أكبر عدد ممكن من اليهود".

ووفقا للائحة الاتهام، فقد حاول خان السفر من كندا إلى الولايات المتحدة حيث كان ينوي استخدام أسلحة آلية ونصف آلية لتنفيذ الهجوم.

وألقي القبض عليه في كندا على بعد 19 كيلومترا فقط من الحدود الأميركية.

وجاء في لائحة الاتهام أن خان أخبر اثنين من ضباط إنفاذ القانون، لم يكن على علم بهويتهما، عن خططه لإنشاء "خلية حقيقية غير متصلة بالإنترنت" من أنصار تنظيم داعش لتنفيذ هجوم.

وأصدر تعليمات لهما بالحصول على بنادق هجومية من طراز إيه-آر وذخيرة ومواد أخرى لتنفيذ الهجمات، وحدد مواقع محددة ستقع فيها الهجمات.

وقال ممثلو الادعاء إن خان استهدف مدينة نيويورك لأنها "تضم أكبر عدد من السكان اليهود في أميركا".

وذكر غارلاند في بيان: "نحن ممتنون للغاية لشركائنا الكنديين على إجراءات إنفاذ القانون الحاسمة في هذه المسألة. لا ينبغي للمجتمعات اليهودية - مثل جميع المجتمعات في هذا البلد - أن تخشى من استهدافها بهجوم إرهابي مدفوع بالكراهية".

ويواجه خان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.
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