"أيام مؤلمة"... وزير يستقيل بسبب علاقة غرامية

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قدّم وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانغوليانو، استقالته من منصبه يوم الجمعة، بعد أن كشفت الأنباء عن علاقة غرامية له مع مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي رسالة وجهها إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، والتي نشرتها وزارة الثقافة، قال سانغوليانو: "بعد التفكير طويلا وبجدية خلال هذه الأيام المؤلمة، قررت الاستقالة نهائيا من منصبي".سانغوليانو هو أول وزير في حكومة ميلوني يقدم استقالته، وذلك قبل أقل من أسبوعين من اجتماع وزراء الثقافة في دول مجموعة السبع، المقرر من 19 إلى 21 أيلول، والذي ترأسه إيطاليا هذا العام.كما أعلن الوزير المستقيل أنه سيقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام "للدفاع عن شرفه، وإثبات شفافيته المطلقة وأنه تصرف بشكل صحيح"، دون أن يحدد الجهة المستهدفة في شكواه.في بيانها، قدمت ميلوني شكرها لسانغوليانو، قائلة: "أشكر بصدق جينارو سانغوليانو على العمل الاستثنائي الذي قام به حتى الآن، والذي مكن الحكومة الإيطالية من تحقيق نتائج مهمة في إحياء وتعزيز التراث الثقافي الإيطالي".