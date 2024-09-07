Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الإمارات للبحث في أمن المنطقة

Lebanon 24
07-09-2024 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1243869-638613157169533875.png
Doc-P-1243869-638613157169533875.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي "في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، والتباحث حول أوضاع المنطقة".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المنتظر أن "تشهد زيارة الدكتور عبد العاطي، التباحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
Advertisement

كما أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من رموز الجالية المصرية، وبعض المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، بحث وفد إماراتي مع وزير البترول المصري، التعاون في مجال البحث واستكشاف الغاز الطبيعي بمنطقتي البحر المتوسط والدلتا، في إطار المزايدة التي طرحتها مصر مؤخرا للبحث عن الغاز الطبيعي.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:37 | 2024-09-07
11:26 | 2024-09-07
10:00 | 2024-09-07
09:30 | 2024-09-07
09:00 | 2024-09-07
08:30 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24