وزير الخارجية المصري يتوجه إلى الإمارات للبحث في أمن المنطقة

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توجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي "في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، والتباحث حول أوضاع المنطقة".وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المنتظر أن "تشهد زيارة الدكتور عبد العاطي، التباحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".كما أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من رموز الجالية المصرية، وبعض المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.وفي وقت سابق اليوم، بحث وفد إماراتي مع وزير البترول المصري، التعاون في مجال البحث واستكشاف الغاز الطبيعي بمنطقتي البحر المتوسط والدلتا، في إطار المزايدة التي طرحتها مصر مؤخرا للبحث عن الغاز الطبيعي.