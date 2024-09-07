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تبون: الحملة الانتخابية كانت نظيفة

Lebanon 24
07-09-2024 | 09:00
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أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وبعد أن أدلى بصوته بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي (غربي العاصمة)، قال تبون إن الحملة الانتخابية في بلاده "كانت نظيفة جدا. والفرسان الثلاثة كانوا في المستوى".
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وأضاف تبون، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، أن الجزائر "توجد في مرحلة مفصلية لأن من سيفوز سيواصل المشوار. وهو مشوار مصيري بالنسبة للدولة والشعب حتى نصل لنقطة اللاعودة".

كما أدى حساني شريف وأوشيش واجبهما الانتخابي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجزائر.
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