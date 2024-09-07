جهود أميركية لوقف القتال في غزة وسط تحذيرات بريطانية من إيران

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في ذات السياق، أعرب رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني "إم.آي 6"، ريتشارد مور، عن اعتقاده بأن إيران لا تزال تسعى للثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي وقع في طهران في أواخر تموز، واعتبرت طهران أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث.وعندما سُئل مور عن احتمالية رد إيران، أكد أن "إيران قد تحاول الرد، ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون القيام به في هذا الصدد".