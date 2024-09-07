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جهود أميركية لوقف القتال في غزة وسط تحذيرات بريطانية من إيران

Lebanon 24
07-09-2024 | 11:37
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أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، خلال فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز" في لندن، إنّ "العمل جار على تقديم مقترح أكثر تفصيلا بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة".
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في ذات السياق، أعرب رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني "إم.آي 6"، ريتشارد مور، عن اعتقاده بأن إيران لا تزال تسعى للثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي وقع في طهران في أواخر تموز، واعتبرت طهران أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث.

وعندما سُئل مور عن احتمالية رد إيران، أكد أن "إيران قد تحاول الرد، ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون القيام به في هذا الصدد".
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