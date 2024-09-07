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عربي-دولي

مجزرة إسرائيلية جديدة.. شهداء وجرحى بقصف على مدرسة تؤوي نازحين بغزة (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2024 | 11:49
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال اليوم السبت، في قصف الاحتلال لمدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.


وبحسب الملعومات، فإن الطواقم الطبية نقلت 4 شهداء على الأقل و20 مصابا بينهم أطفال جراء قصف المدرسة، وفق ما أشار مصدر طبي.
 
 
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إلى ذلك، أفاد شهود عيان، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مصلى داخل المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين.

وفي وقت سابق، قال جهاز الدفاع المدني بغزة "استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في منطقة الشيخ رضوان"، وأضاف في منشور عبر منصة "تلغرام"، أن "طواقمنا عملت على إجلاء الشهداء والجرحى".

وقصف الجيش الإسرائيلي العديد من المدارس التي تؤوي نازحين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023، مرتكبًا مجازر بحق المدنيين بداخلها وخصوصا من النساء والأطفال. (روسيا اليوم)
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