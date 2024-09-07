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عربي-دولي

إعلان عن بيع مدرسة خاصة بتلاميذها يثير ضجة في دولة عربية.. فما القصة؟

Lebanon 24
07-09-2024 | 14:36
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أثار إعلان عن بيع مدرسة خاصة بمدينة القنيطرة المغربية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابته.

وجاء في الإعلان الذي نشر على إحدى الصفحات الخاصة بالعقارات بالقنيطرة: "أن هناك مدرسة خاصة للبيع في القنيطرة تبلغ مساحتها 412 مترا. و373 تلميذا وتتوفر على 3 واجهات، مع دخل صافي في الشهر 12 مليونا.. ثمن 640 مليونا".
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وتواصلت "العربية "مع محمد الصديقي صاحب الإعلان وهو وسيط عقاري، والذي عبر عن دهشته الكبيرة بسبب الضحة التي خلفها الإعلان الذي نشره على إحدى صفحات البيع على موقع فيسبوك، معتبرا أن الأمر لا يستحق مطلقا حجم الغضب والسخرية الذي تعرضه".
 
 
وأوضح ناشر الإعلان أن "الأمر يتعلق بخطأ في الرقم فقط لا غير"، وأنه أغفل عن غير قصد كتابة عبارة "تبلغ الطاقة الاستيعابية للمدرسة 373 تلميذا" وهو ما تسبب في موجة السخرية التي شهدها".

وتابع الصديقي أن هذا الإعلان تسبب له كذلك في خلافات مع صاحب المدرسة الخاصة الذي يرغب في بيعها والذي اتهمه بالإساءة إلى صورته، ما دفع الصديقي إلى حذف الإعلان الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع.

كما استغرب من الانتشار الواسع الذي حققه الإعلان لاسيما الاتهامات التي تلقاها من بعض النشطاء والمعلقين والذين اعتبروه دعوة للتجارة في التلاميذ. (العربية)

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