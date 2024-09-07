Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تخطط لتوسيع قدراتها البحرية.. وكيم يوجه بإنشاء قاعدة استراتيجية

Lebanon 24
07-09-2024 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1244036-638613755639813232.png
Doc-P-1244036-638613755639813232.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية، شدد الزعيم كيم جونغ أون على أهمية بناء قاعدة بحرية حديثة لتشغيل أحدث السفن الحربية والغواصات المتقدمة، وذلك خلال تفقده لموقع بناء القاعدة.
وقال كيم "أصبح بناء قاعدة بحرية لتشغيل أحدث السفن الحربية الكبيرة مهمة ملحة بعد أن أصبحنا قريبين من امتلاك سفن حربية سطحية كبيرة وغواصات لا يمكن أن ترسو بالوسائل الحالية لرسو السفن الحربية".

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كيم أكد خلال تفقده للموقع على الحاجة إلى بناء ميناء بحري قادر على تشغيل أنظمة الأسلحة الخاصة بالسفن، وكشف النقاب عن تدابير عسكرية لنشر أنظمة للدفاع الساحلي مضادة للطائرات للدفاع عن الميناء.

وشدد كيم على أن هناك مزايا جيوسياسية للموقع باعتباره موقعا استراتيجيا للبلاد يحدها البحر من الجانبين الشرقي والغربي.

جدير بالذكر أن تقرير وكالة الأنباء المركزية لم يحدد موقع بناء القاعدة على وجه الدقة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:15 | 2024-09-08
09:00 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:14 | 2024-09-08
08:02 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24