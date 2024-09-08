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عربي-دولي
إيران تتصدر الطب النووي في المنطقة: أدوية مشعة لعلاج مليون مريض سنوياً
Lebanon 24
08-09-2024
|
00:46
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أفاد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشؤون التخطيط، محمد قنادي، بأن المنظمة توفر حاليا الأدوية المشعة لـ 250 مركزا للطب النووي لعلاج مليون مريض بالسرطان في البلاد.
وقال قنادي، في تصريح مساء السبت إن "إيران اليوم رائدة في مجال الطب النووي وإنتاج الأدوية المشعة في المنطقة".
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وذكر أنه في عام 2007 "قامت بلجيكا وبعض الدول الأوروبية بقطع تصدير الأدوية المشعة إلى إيران من جانب واحد، وبدأنا إنتاج الأدوية المشعة في البلاد في أقصر وقت ممكن".
وفي حديثه عن الكهرباء والطاقة، أوضح قنادي أنه "سيتم إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية سنويا حتى حلول عام 2041"، مضيفا "تم تدوين خطة شاملة لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد ويجري العمل لتنفيذها بشكل جدي".
وأشار إلى أنه أنه خلال العقدين المقبلين "سيتم توفير 20% من كهرباء البلاد من خلال التكنولوجيا النووية".
وأضاف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "هذه المنظمة تجاوزت الخطة في كثير من المجالات لتلبية احتياجات الطب والطاقة الكهربائية". (روسيا اليوم)
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