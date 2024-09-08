طلب اللجوء السياسي.. المرشح المعارض الذي نافس مادورو هرب من فنزويلا

Advertisement

أعلنت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، أن إدموندو غونزاليس مرشح المعارضة الذي خاض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في تموز الماضي، غادر البلاد متجها إلى إسبانيا.وقالت رودريغيز عبر "إنستغرام"، إنه "في 7 أيلول غادر المواطن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد، بعدما لجأ طوعا إلى السفارة الإسبانية في كاراكاس لعدة أيام وطلب اللجوء السياسي من حكومة تلك الدولة".وأضافت أن رحيل زعيم المعارضة سبقته اتصالات بين سلطات فنزويلا وإسبانيا، وأن كاراكاس "قدمت، وفقا للقانون الدولي، شهادة الحماية اللازمة لغونزاليس لمغادرة فنزويلا من أجل الهدوء والسلم السياسي في البلاد".وفي وقت سابق طلب المدعي العام الفنزويلي من القضاء إصدار مذكرة توقيف لغونزاليز أوروتيا وذلك بعد أن فتح تحقيقا مع زعيمي المعارضة إدموندو غونزاليز وماريا كورينا ماتشادو إثر "إعلانهما الكاذب أن الفائز في انتخابات الرئاسة هو الشخص غير الذي أعلنه المجلس الوطني للانتخابات، الهيئة الوحيدة المكلفة بذلك".وووجهت لغونزاليز وماتشادو اتهامات بـ "اغتصاب الصلاحيات" و"نشر معلومات كاذبة للإخلال بالنظام العام" و"التحريض على التمرد" و"التحريض على انتهاك القانون" و"التآمر الإجرامي". (روسيا اليوم)