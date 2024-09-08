الصواعق الرعدية تقتل اليمنيين.. أرقام مرعبة سجّلت خلال سنة واحدة!

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أعلن نائب رئيس غرفة عمليات اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول في اليمن عمار الهارب مصرع 160 شخصا جراء صواعق رعدية منذ مطلع 2024.كما أشار الهارب إلى أن من بين الضحايا 22 شخصا توفوا خلال آخر 48 ساعة فقط، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ".وشدد على "أهمية قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحماية من الصواعق الرعدية للحد من الخسائر البشرية والأضرار، لاسيما مع كثافة الأمطار التي يشهدها اليمن هذا العام".ولفت الهارب إلى "ضرورة البدء بالمناطق الأكثر تضررا، والتي تشهد هطول كميات كبيرة من الأمطار، وتركيب موانع للصواعق فيها وفق المواصفات المطلوبة". (روسيا اليوم)