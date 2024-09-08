أكاديمي توقع نتائج الإنتخابات الأميركية السابقة بشكل صحيح.. ماذا يقول عن الإنتخابات المقبلة؟

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يقول المؤرخ الجامعي الأميركي آلان ليختمان، الذي توقع بشكل صحيح نتائج تسع من الانتخابات الرئاسية العشرة الأخيرة لقناة فوكس نيوز الرقمية إن الديمقراطيين "أصبحوا أذكياء أخيرًا" من خلال التجمع حول كامالا هاريس كمرشحة لهم، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعله يعتقد أنها ستكون الفائزة.إن الصيغة التي استخدمها ليختمان للتنبؤ بشكل صحيح بكل سباق رئاسي تقريبًا منذ عام 1984، والتي أطلق عليها "مفاتيح البيت الأبيض"، تم تطويرها في عام 1981 مع عالم الرياضيات فلاديمير كيليس بوروك، وتستند إلى تحليلهما للانتخابات الرئاسية التي يعود تاريخها إلى عام 1860. وتتكون "المفاتيح" من 13 سؤالاً صحيحًا أو خاطئًا، وهي معايير إذا كانت صحيحة، فإنها تفضل الاستقرار.وقال ليختمان، إن الطريقة التي تعمل بها بسيطة للغاية. إذا كانت ستة مفاتيح أو أكثر ـ أي ستة ـ ضد حزب البيت الأبيض، فمن المتوقع أن يخسروا. وإلا، فمن المتوقع أن يفوزوا"، .