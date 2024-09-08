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عربي-دولي

على يد قوات الـ"فانو".. 100 جندي أثيوبي قتلوا على الحدود مع السودان

Lebanon 24
08-09-2024 | 02:50
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قُتل 100 جندي إثيوبي على يد قوات الـ"فانو" التابعة لقومية الأمهرة، ثاني أكبر عرقية في البلاد، التي فرضت سيطرتها على الحدود بين إثيوبيا والسودان الأيام الماضية.

وذكر موقع "أخبار الأمهرة" في منشور على "إكس" أن قوات الـ"فانو" سيطرت على عدة قرى حدودية، على طريق ميتيما جزندار، ما تسبب في فرار أكثر من 300 جندي من قوات حرس الحدود الإثيوبية إلى السودان، مشيرا إلى أنهم حاولوا العودة إلى ميتيما، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة.
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وحسب الموقع، ققد أسرت قوات فانو/أمهرة 80 جنديا من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في جوندر بعد تدمير قاعدتهم. (سكاي نيوز)
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