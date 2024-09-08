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معلومات جديدة عن هجوم معبر "اللنبي".. هذا ما كشفه الإعلام الإسرائيلي

Lebanon 24
08-09-2024 | 03:46
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أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل المصابين الثلاثة في اطلاق النار الذي وقع عند معبر اللنبي مع الاردن.

وانتقد الإعلام الإسرائيلي إجراءات الحماية، إذ أشار إلى ان الفشل في تأمين جهود الحماية عند المعبر أدى إلى مقتل الإسرائيليين.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن منفذ عملية إطلاق النار على جسر "اللنبي" سائق شاحنة أردني، استشهد بعد تنفيذه العملية.

وأشارت إلى أن عملية إطلاق النار على جسر "اللنبي" نُفذت بواسطة مسدس من مسافة قصيرة على يد سائق الشاحنة.

وحسب معاريف فإن القتلى الثلاثة هم من موظفي الأمن في معبر اللنبي.

بالتوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في المستوطنات القريبة من جسر الكرامة.
 
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