معلومات جديدة عن هجوم معبر "اللنبي".. هذا ما كشفه الإعلام الإسرائيلي

🔴 ما حدث على جسر #الأردن معبر اللمبي:
سائق شاحنة أردني وصل من الأراضي الأردنية إلى المعبر وعلى ما يبدو كان يخفي سلاحا في الشاحنة
قام بإخراج السلاح وفتح النار على الأشخاص في المنطقة بالقرب من محطة الشحن
🔴ريشت كان العبري:
المنفذ استخدم مسدس صغير نجح في تهريبه بالشاحنة
العمليه… pic.twitter.com/njvcI99pBJ
— محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) September 8, 2024
🔴 ما حدث على جسر #الأردن معبر اللمبي:
سائق شاحنة أردني وصل من الأراضي الأردنية إلى المعبر وعلى ما يبدو كان يخفي سلاحا في الشاحنة
قام بإخراج السلاح وفتح النار على الأشخاص في المنطقة بالقرب من محطة الشحن
🔴ريشت كان العبري:
المنفذ استخدم مسدس صغير نجح في تهريبه بالشاحنة
العمليه… pic.twitter.com/njvcI99pBJ