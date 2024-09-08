شهادة مُفاجئة من أسيرة إسرائيلية عن "أنفاق حماس".. ماذا كشفت؟

كشفت أسيرة إسرائيلية سابقة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب بشأن أنفاق حركة "حماس" في غزة، مشيرة إلى أن الأخير لا يعرف شيئاً عن هذه الأنفاق ولا حتى الجيش الإسرائيلي.

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كلامُ الأسيرة التي تُدعى عدينا موشيه جاء في حديثٍ عبر القناة الـ12 الإسرائيلية إذ قالت: "عندما أُطلِق سراحي، طلبت مني محقّقة من جهاز الشاباك أن أشرح لها كيف تبدو أنفاق حماس. اتضح لي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعرف أيّ شيء عن الأنفاق".

وأردفت: "لاحقا أرسلوا لي مهندسة من الشاباك، وطلبت مني أن أرسم لها كل شيء، حتى شكل هواتف الاتصال والأسلاك".



وتابعت: "فهمت أن نتنياهو يكذب، ولا يعرف أيّ شيء عن هذه الأنفاق وكيف تبدو عملية الأسر لدى حماس".



والخميس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية تأكيدهم أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على تغيير طبيعة القتال في الأنفاق، لتجنب إلحاق الأذى بالأسرى الإسرائيليين.



كذلك، ذكرت الهيئة أنه بسبب "مقتل 6 مختطفين، سيغير الجيش طبيعة القتال تحت الأرض في غزة، وسط خشية من أنه إذا قام بمناورات داخل الأنفاق، فسيتم قتل المختطفين"، وتابعت: "الافتراض العملي الذي سيعمل بموجبه الجيش الإسرائيلي هو أنه حيثما لم يناور الجيش الإسرائيلي بعد، فهناك مختطفون".



وأوضحت أنه "بحسب المصادر، فإن القتال يصبح أكثر صعوبة وتعقيداً، لأن الرسالة التي أرسالتها حماس عبر قتل المختطفين هي أنه إذا استمر الجيش الإسرائيلي في المناورة تحت الأرض، فإنه سيتم قتل كافة الرهائن قبل الوصول إليهم".



واعتبرت أن "التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في مقتل المختطفين الستة يكشف أن المراقبين الذين كانوا يقفون خارج النفق تعرفوا على جنود الجيش الإسرائيلي وهم يتحركون في اتجاههم، وهذا ما دفعهم على ما يبدو إلى قتل المختطفين والفرار من المكان".



وزعمت أن "الجيش وجد مؤشرات على الأرض بعد العثور على جثث المختطفين، تشير إلى أن مراقبي حماس كانوا يراقبون مقاتلي الجيش الإسرائيلي في الوقت الحقيقي، ومن بين أمور أخرى، يحرص الجيش الإسرائيلي على عدم الذهاب إلى الأماكن التي توجد بها معلومات استخباراتية عن مختطفين أحياء، ويتم نقلها في الوقت الحقيقي إلى القوات الموجودة في الميدان". (عربي21)