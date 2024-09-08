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القوات الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة

Lebanon 24
08-09-2024 | 04:31
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد، تحرير بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت الوزارة إلى أنه "نتيجة للعمليات القتالية التي قامت بها وحدات من قوات المركز، تم تحرير بلدة نوفوغرودوفكا".
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نوفوغرودوفكا تقع على محور بوكروفسكي، وتحريرها يفتح الطريق أمام القوات الروسية إلى مدينة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحرير البلدة يعزز موقع القوات الروسية في مواجهة قوات كييف المتمركزة في كوراخوفسكايا.

وأكدت المصادر أن وتيرة عملية التحرير لا تترك للقوات الأوكرانية الفرصة لبناء دفاعات قوية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار الاثنين إلى أن أحد أهداف الهجوم الأوكراني على كورسك كان يتمثل في خفض وتيرة هجوم القوات الروسية في دونباس، لكن في الواقع لم يتباطأ هذا الهجوم فحسب بل وزادت وتيرته خلافا لتوقعات كييف. (روسيا اليوم)
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